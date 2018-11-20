WP: США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма

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Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, передает Washington Post со ссылкой на чиновников в Белом доме и официальную переписку.

Отмечается, что в списке находятся государства, обвиняемые в неоднократном «предоставлении поддержки актам международного терроризма». Сейчас в него входят Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

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Как подчеркивает издание, республиканская партия США давно обвиняет Венесуэлу в связях с международным терроризмом. По словам экспертов, включение Венесуэлы в список спонсоров терроризма «будет основано на слухах и источниках сомнительной целостности».

Ранее сообщалось, что США планируют ввести санкции против экспорта золота из Венесуэлы.