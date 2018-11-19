CNN запросила экстренное слушание из-за намерения лишить аккредитации Акосту

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Телекомпания CNN обратилась в Окружной суд США с требованием провести экстренное слушание из-за намерения Белого дома повторно лишить их журналиста Джима Акосту аккредитации, сообщается на сайте телеканала.

Ранее Белый дом уведомил корреспондента CNN о том, что через две недели его пропуск будет снова приостановлен, когда срок временного постановления суда о восстановлении его аккредитации истечет.

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«Белый дом продолжает нарушать первую и пятую поправки к Конституции. Эти действия угрожают всем журналистам и новостным организациям. Джим Акоста и CNN будут продолжать передавать новости о Белом доме и президенте», — говорится в заявлении телекомпании.

Как отмечается, представители власти не сочли необходимым призыв CNN к немедленному действию.