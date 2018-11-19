ЕС готовит «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море

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Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что Европа примет «целевые меры» по Азовскому морю из-за обостряющегося конфликта России и Украины в регионе. Слова Могерини передает ТАСС.

По ее словам, над этим вопросом работают страны-члены Евросоюза, а также институты ЕС. Она подчеркнула, что «принятие соответствующих целевых мер» из-за ситуации в Азовском море произойдет «в ближайшие дни или недели».

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Также Могерини рассказала, что Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.

Ранее статс-секретарь и заместитель главы МИД России Григорий Карасин встретился с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид и обсудил растущее военное присутствие Украины в Азовском море.