Daily Beast: Белый дом пообещал снова приостановить аккредитацию журналиста CNN

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Белый дом уведомил корреспондента CNN Джима Акосту о том, что через две недели его пропуск будет снова приостановлен, когда срок временного постановления суда о восстановлении его аккредитации истечет, пишет The Daily Beast.

Похоже, битва между CNN и Белым домом только начинается, отмечает издание. В выходные Брайан Стелтер из CNN сообщил, что чиновники Белого дома направили Акосте письмо, в котором говорится, что его пропуск снова будет приостановлен, когда истечет срок окружного судьи, который постановил временно восстановить аккредитацию журналисту на прошлой неделе. После этого CNN ответил в заявлении, что Белый дом «продолжает нарушать первую и пятую поправки к конституции CША.

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Пропуск Акосты был приостановлен Белым домом после перепалки с президентом США Дональдом Трампом на одной из пресс-конференций. В материале говорится, что Белый дом обвинил Акосту в том, что тот пытался вырвать микрофон и задать американскому президенту вопрос о мигрантах.

CNN выиграл судебную битву против администрации Трампа 16 ноября, когда судья окружного суда Тимоти Келли удовлетворил просьбу телеканала о временном судебном запрете, который восстановил пропуск Акосты в Белый дом на 14 дней, говорится в материале.