NYT: Трамп и Си Цзиньпин одинаково опасны для мирового порядка

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин отчасти похожи, и это представляет опасность для мирового порядка, пишет в колонке для The New York Times Николас Кристоф.

Лидеры Китая и США оба импульсивны, авторитарны и чересчур самонадеянные националисты, и каждый из них, похоже, недооценивает способность другой стороны причинить вред, пишет автор.

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Ожидается, что ранее введенные 10-процентные пошлины в январе поднимут до 25%, говорится в материале. Дональд Трамп и Си Цзиньпин вполне могут достичь прекращения огня в этой торговой войне во время встречи на полях саммита G20 через пару недель, говорится в материале. Тем не менее, если лидерам удастся заключить сделку, она может стать лишь временной передышкой во времена все большего приближения к столкновению двух наций, пишет Кристоф.

Пекин, похоже, не осознает, что вызов Трампа Китаю коренится в его убеждениях и отражает повсеместное разочарование Китаем внутри Соединенных Штатов, говорится в материале. И Вашингтон со своей стороны также ошибается в видении китайской политики, подчеркивает колумнист NYT. В частности, США считают экономику Китая уязвимой и даже не предполагают, что Пекин может вести торговую войну с совсем другим оружием. Например, китайские власти могут «разыграть национальную карту» так, что для китайцев станет непатриотично покупать гамбургеры, пить кока-колу или носить американскую обувь, отмечает NYT.