В Кремле рассказали, кого хотят видеть главой Интерпола

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. заявил, что в Кремле хотели бы избрания российского кандидата на должность главы Интерпола, передает РИА «Новости».

«Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», — сказал Песков.

Ранее британская газета The Times написала, что россиянин Александр Прокопчук является главным претендентом на пост президента Интерпола. Как отмечается, Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Интерпола и начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России с 2011 года. По данным издания, его избрание президентом организации на выборах 21 ноября практически гарантировано.