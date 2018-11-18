Трамп рассказал, к чему не готовы США

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере процитировал слова мэра Тихуаны о неготовности города справиться с наплывом мигрантов, назвав это общей проблемой для всей Америки.

«Мэр Тихуаны, Мехико, только что заявил, что «город плохо подготовлен к тому, чтобы справиться с таким количеством мигрантов, резервов может хватить на полгода». Точно также, США плохо подготовлены к этому вторжению и не выдержат его. Они являются причиной преступлений и больших проблем в Мехико», — написал Трамп.

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Он также обратился к мигрантам с призывом «отправляться домой».

Ранее Трамп поделился впечатлениями от жизни в Белом доме.