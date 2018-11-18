Президент Литвы не смогла улететь в Латвию из-за поломки самолета
Президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с делегацией страны не смогли вылететь в Ригу из-за поломки самолета Spartan. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Уточняется, что делегация должна была прибыть на торжества по случаю 100-летия независимости Латвии.
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По прибытии в аэропорт Вильнюса им сообщили о неисправности самолета.
В результате Грибаускайте была вынуждена записать для граждан Латвии видеопоздравление в аэропорту.