Украина выступила против назначения россиянина главой Интерпола

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев выступает против избрания россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола, передает РИА «Новости».

Аваков заявил, что Россия «злоупотребляет возможностями Интерпола для преследования политических оппонентов».

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По его словам, россиянин во главе Интепола является гибридной угрозой для всего мира.

Ранее Times назвала Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. Как отмечается, Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Интерпола и начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России с 2011 года. По данным издания, его избрание президентом организации на выборах 21 ноября практически гарантировано.