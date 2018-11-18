Песков рассказал, как можно решить вопрос мирного договора с Японией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос мирного договора с Японией может быть разрешен, указав на опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем, передает «Россия-1».

«Этот вопрос может быть решен. Такие сложные темы все равно решаемы, и это показал, например, опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем. Путин неоднократно приводит этот пример, он постоянно апеллирует к тем переговорам, которые шли несколько десятилетий», — сказал Песков.

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Он отметил, что отсутствие мирного договора является ограничителем для Японии в вопросе взаимодействия с Россией, который мешает в полной мере задействовать весь потенциал двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что в Кремле готовы к компромиссу по Курилам с Японией.