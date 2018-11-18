Трамп обсудил с Помпео и главой ЦРУ убийство Хашукджи
Президент США Дональд Трамп обсудил в ходе телефонного разговора с главой Госдепа Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хэспел ситуацию вокруг убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Сообщается, что президент побеседовал с Помпео и Хэспел, находясь на борту своего самолета по пути в Калифорнию, где намерен встретиться с пострадавшими от лесных пожаров.
Подробностей разговора пресс-секретарь не привела.
Критиковавший саудовские власти Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства.
Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.
Ранее Дональд Трамп обещал обсудить с ЦРУ убийство Хашукджи.