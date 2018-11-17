Судившаяся с Трампом порнозвезда отреагировала на арест своего адвоката
Порнозвезда Сторми Дэниелс заявила о том, что если подтвердятся обвинения в домашнем насилии в отношении ее адвоката Майкла Авенатти, она перестанет с ним сотрудничать. Об этом сообщает Mediaite.
Она подчеркнула, что пока это всего лишь «утверждения», хотя и очень тревожные, и она не хотела бы выносить поспешных суждений.
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«Если обвинения окажутся правдивыми, то я обязательно буду искать себе нового представителя», — сказала Дэниелс.
Девушка добавила, что некоторая информация, появлявшаяся в деле ее адвоката, была признана ложной.
Ранее сообщалось, что адвоката судившейся с Трампом порнозвезды арестовали в Лос-Анджелесе.