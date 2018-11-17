Генпрокурор Флориды может возглавить Минюст США и стать куратором «российского дела»

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Генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди может возглавить Минюст США и стать куратором «российского дела». Об этом сообщает Mediaite.

По данным издательства McClatchy, на следующей неделе Бонди планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что Трамп рассматривает несколько кандидатур на пост генпрокурора, среди которых бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, который известен тем, что не ладит с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Ранее сообщалось, что Трамп начал выражать сомнения в лояльности вице-президента Майка Пенса.