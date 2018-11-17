Меркель признала ошибку в миграционной политике

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что совершила ошибки в миграционной политике. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В пятницу, 16 ноября, политик провела встречу с жителями города Хемниц, где в конце августа был убит немецкий гражданин. Отмечается, что в убийстве местного жителя подозревают беженцев. В городе прошли массовые демонстрации, в ходе которых правые радикалы совершили несколько нападений на иностранцев.

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Меркель признала, что в Хемнице «было совершено ужасное убийство, которое взбудоражило людей». По ее словам, правительство ФРГ допустило ошибку, не признав ряд стран и регионов мира «безопасными», что помогло бы сократить поток беженцев.

Отмечается, что во время приезда Меркель в городе прошли протестные акции против проводимой ей политики.

Ранее сообщалось, что Евродепутат обвинил канцлера ФРГ в «распаде» Евросоюза.