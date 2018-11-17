В Раде пригрозили жестким ответом на закрытие Азовского моря
Представитель президента Украины в Верховной раде депутат Ирина Луценко пообещала «жесткий ответ» со стороны киевских властей на перекрытие Азовского моря, передает РИА «Новости».
Она заявила, что у Украины якобы имеется ряд исков о нарушении Россией конвенции по морскому праву.
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Луценко подчеркнула, что юг Украины сильно зависит от доступа к Азовскому морю.
Ранее в Кремле сообщили, что Россия готова принять меры для защиты своих граждан в Азовском море.