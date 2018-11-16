Hill узнал о перестановках в двух комитетах сената США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/39/11638039/RTX4G9UK-pic905-895x505-37453.jpg">

Председатель юридического комитета сената конгресса США Чак Грассли покидает свой пост. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник.

По данным издания, юридический комитет возглавит сенатор Линдси Грэм.

Как отмечается, Грассли займет пост председателя комитета финансовый комитет сената.

Реклама

Издание подчеркивает, что финансовый и юридический комитеты являются одними из ключевых в верхней палате конгресса США.

Ранее СМИ сообщили, что республиканцы в сенате США станут противовесом для демократов в палате представителей.