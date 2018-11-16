В Британии назначили нового министра труда

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Бывшая глава МВД Великобритании Эмбер Радд стала новым министром труда и пенсий. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, Радд является сторонником премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Как отмечается, Радд сменит Эстер Маквей, которая подала в отставку из-за переговоров по Brexit.

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Ранее сообщалось, что Маквей объявила об отставке из-за сделки по выходу Британии из состава ЕС.

По ее мнению, данное соглашение не учитывает результат референдума.