Стала известна дата голосования по вотуму недоверия Терезе Мэй
Голосование по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пройдет на следующей неделе, передает Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Кристофер Хоуп, корреспондент политического отдела издания, в своем твиттере написал, что наиболее вероятно, что голосование пройдет 20 ноября.
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В соответствии с уставом правящей Консервативной партии, процедура может быть запущена в случае, если не менее 15% парламентариев-тори (48 человек) направят письмо об утрате доверия к главе правительства.
Ранее сообщалось, что в Британии могут начать процедуру отстранения Терезы Мэй от власти.