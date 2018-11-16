В комиссии по этике Госдумы отреагировали на инцидент с ухом депутата

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Глава комиссии Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба предположил, что попытавший потрогать своего коллегу депутата от «Единой России» Юрия Быкова за ухо парламентарий привлекал его внимание к вопросу, который обсуждался на заседании, передает РИА «Новости».

«Посмотрел, но никоим образом не могу дать этому оценку, тем более с позиции этики… Я уверен, что мне коллеги скажут, что он отвлекся, а Петров ему говорит: «Идет бюджет — слушай»… Мое официальное мнение, что на что-то молодой коллега отвлекся, а он ему в шутливой форме сказал: «Ты ухо навостри и слушай», — сказал Аршба.

Депутат от «Единой России» Юрий Петров, который сидит рядом со своим коллегой Юрием Быковым согласно схеме рассадки в Госдуме, подтвердил свое участие в заседании о котором идет речь, однако заявил, что не в курсе произошедшего.