В Британии могут начать процедуру отстранения Терезы Мэй от власти

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Однопартийцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получили достаточное количество голосов для того, чтобы запустить процедуру ее отстранения от власти, передает Sky news.

По словам источника, голосование по вотуму доверия весьма вероятно состоится в ближайшее время. В резиденцию Мэй были вызваны депутаты парламента, отвечающие за дисциплину в ходе голосований по ключевым вопросам.

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В соответствии с уставом правящей Консервативной партии, процедура может быть запущена в случае, если не менее 15% парламентариев-тори (48 человек) направят письмо об утрате доверия к главе правительства.

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