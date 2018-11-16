WP: сенат США должен защитить от Трампа прокурора по «российскому делу»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/467/11879467/9876543-pic905-895x505-5143.jpg">

Президент США Дональд Трамп становится все ближе к тому, чтобы, возможно, не уволить ведущего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера, но хотя бы «подрезать ему крылья», пишет The Washington Post, советуя американскому лидеру убрать от Мюллера «руки прочь».

Так, на этой неделе лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что прокурору по «российскому делу» ничего не угрожает, а поэтому сенат не должен принимать законопроект, который бы защитил Мюллера от увольнения. В числе тревожных сигналов газета приводит кадровые перестановки прошедшей недели. Трамп уволил генерального прокурора США Джеффа Сешнса, а на его место поставил ранее критиковавшего работу Мюллера Мэттью Уитакера. К тому же, на этой неделе американский президент снова атаковал в твиттере спецпрокурора, заявив, что его команда продолжает заниматься «охотой на ведьм».

Реклама

Как отмечает издание, опасно не принимать во внимание нестабильное поведение президента, именно поэтому сенат должен защитить Мюллера. Ранее сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз поддержала идею дебатов, однако сенатор-демократ Джефф Флейк предложил больше действий, а не слов, отмечается в материале. Флейк заявил, что отказывается голосовать за судебных кандидатов Трампа до тех пор, пока законопроект по защите Мюллера не будет рассмотрен. Ни один республиканец к нему не присоединился, подчеркивает WP.

Похоже, что республиканцы так и не выучили урок прошедших промежуточных выборов в конгресс, после которых они потеряли контроль над палатой представителей, отмечает WP. Из-за Трампа они также получили меньше мест в сенате, чем могли бы. У партии Трампа был исторически благоприятный фон и сильная экономика, однако их «безвольное попустительство» в отношении своего лидера оказалось непопулярным для избирателей, добавляет газета.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.