Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму

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Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой говорится об ущемлении прав человека в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Резолюция по правам человека в Крыму принимается комитетом в третий раз подряд. При этом в нынешнем году число проголосовавших за резолюцию незначительно снизилось до 67 стран (в 2016 и 2017 годах за нее проголосовали 70 стран). Против украинской резолюции проголосовали 26 стран, а еще 82 государства воздержались. В предыдущие годы число воздержавшихся составляло 77 и 76, против оба раза голосовали 26.

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Среди стран, которые поддержали резолюцию — большинство европейских стран, США, Великобритания и Турция.

В тексте резолюции, составленном украинской стороной, говорится, что в Крыму ущемляются права меньшинств.

Третий комитет Генассамблеи занимается проблемами в гуманитарных, культурных и социальных сферах.

Ранее сообщалось, что США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.