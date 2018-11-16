На Украине отреагировали на статью о подготовке детей-убийц в лагере

<img src="//img.gazeta.ru/files3/23/12032023/RTR4748B-pic905-895x505-83232.jpg">

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов написал в своем фейсбуке, что информация западных СМИ о том, что украинские власти финансируют детские националистические лагеря, не соответствует действительности.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что министерство молодежи и спорта Украины финансирует радикальные националистические лагеря и организации.

Реклама

По словам Жданова, в статье передана «откровенно неправдивая» информация. Однако он заметил, что в Тернопольской области в июне нынешнего года действительно проходили сборы детского летнего лагеря. Он также подтвердил, что Украина выделили 4 млн гривен из государственного бюджета для патриотического воспитания молодежи.

Ранее сообщалось, что ООН заинтересовалась детскими праворадикальными лагерями на Украине.