Заявившая о сексе с Трампом порнозвезда выступила в Оксфорде

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Заявившая о сексе с Трампом порнозвезда Сторми Дэниелс выступила в Оксфордском университете с речью о порно-индустрии, сообщает TMZ.

Издание разместило фотографию Дэниелся внутри одного из залов Оксфордского университета, выступающую перед многочисленной аудиторией.

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По данным СМИ, речь актрисы была посвящена отношению общества к порнозвездам и другим работникам секс-индустрии.

Ранее сообщалось, что Майкл Авенатти, адвокат Сторми Дэниелс, которая подавала в суд на президента США Дональда Трампа, задержан в Лос-Анджелесе по подозрению в бытовом насилии.