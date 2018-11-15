Заявившая о сексе с Трампом порнозвезда выступила в Оксфорде
Заявившая о сексе с Трампом порнозвезда Сторми Дэниелс выступила в Оксфордском университете с речью о порно-индустрии, сообщает TMZ.
Издание разместило фотографию Дэниелся внутри одного из залов Оксфордского университета, выступающую перед многочисленной аудиторией.
Реклама
По данным СМИ, речь актрисы была посвящена отношению общества к порнозвездам и другим работникам секс-индустрии.
Ранее сообщалось, что Майкл Авенатти, адвокат Сторми Дэниелс, которая подавала в суд на президента США Дональда Трампа, задержан в Лос-Анджелесе по подозрению в бытовом насилии.