Звезда CNN Ларри Кинг обрушился с критикой на СМИ из-за Трампа

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Экс-звезда телеканала CNN американский телеведущий Ларри Кинг заявил, что американские телеканалы Fox News, CNN и MSNBC уже не являются новостными благодаря их навязчивому освещению деятельности президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Mediaite.

Представители телеканала CNN подали судебный иск к Трампу и высокопоставленным чиновникам Белого дома из-за отзыва аккредитации у своего корреспондента Джима Акосты. Журналиста лишили аккредитации в Белом доме после перепалки с Трампом во время пресс-конференции.

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«Джим (Акоста) немного перегнул линию. Я бы не зашел так далеко, он (Трамп) ответил на один или два вопроса, а потом больше не захотел отвечать. У вас комната, полная людей, каждый из которых имеет право задавать вопрос. Джим, возможно, зашел немного далеко», — прокомментировал Кинг.

По его словам, CNN, как и Fox, и MSNBC стали «Трамп-сетями».

«Есть сеть против Трампа, частичная сеть против Трампа и сеть за Трампа. Но это не новостные сети», — сказал Кинг.

Он также похвалил Fox News за поддержку CNN.

Ранее освещавший «Уотергейт» обладатель Пулитцера раскритиковал CNN за иск к Трампу.