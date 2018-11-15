NBC: Белый дом изучает возможность высылки проповедника Гюлена

Белый дом изучает возможность высылки из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации государственного переворота. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, правительство США намерено пойти на этот шаг для того, чтобы снизить градус требований Анкары в деле об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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Как отмечается, ФБР и минюст США получили указания заново открыть дело об экстрадиции Гюлена.

Ранее СМИ сообщили, что Турция объявила охоту на врагов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в частности, на Гюлена.