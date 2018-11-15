В Госдуме отреагировали на инцидент с потрогавшим соседа за ухо депутатом

Замглавы комитета по регламенту Госдумы Михаил Романов заявил, что в попытке одного из депутатов потрогать за ухо своего коллегу нет нарушений регламента, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения изменений в Бюджетный кодекс депутат попытался засунуть палец в ухо коллеге Олегу Быкову.

Реклама

«Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел», — заявил Романов.

По его словам, на видео нет нарушений, требующих рассмотрения комиссией по этике.

Согласно схеме рассадки депутатов, рядом с Быковым сидит депутат Юрий Петров. Однако он заявил, что находился на своем месте, но не в курсе произошедшего.