Трамп обвинил спецпрокурора США в покрытии преступлений демократов

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил специального прокурора США Роберта Мюллера в том, что он закрывает глаза на преступления «другой стороны».

По словам американского лидера, Мюллер, который в течение восьми лет работал на президента Бараку Обаму, покрывает своих друзей.

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«В университетах когда-нибудь начнут изучать, что Боб Мюллер с большим количеством конфликтов интересов (и не прошедший утверждения через сенат) и его банда демократов сделали для того, чтобы погубить людей. Почему он защищает бесчестную Хиллари [Клинтон], [экс-директора ФБР Джеймса] Коми, [бывшего замглавы ФБР Эндрю] Маккейба, [юриста из ФБР] Лизу Пейдж и ее любовника [агента ФБР] Питера Стрзока и всех своих друзей по другую сторону?», — написал Трамп в твиттере.

Американский президент добавил, что единственный настоящий «сговор» — это сговор демократов, российских властей и многих других. Он также написал, что «настоящий сговор» между Facebook, Google и Twitter в пользу демократов.