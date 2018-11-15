Эр-Рияд выступил против международного расследования дела Хашукджи
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд выступает против международного расследования дела об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в Саудовской Аравии есть свои органы расследования.
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Он также добавил, что правоохранительные органы Эр-Рияда отличаются профессионализмом и независимостью.
Ранее в МИД Саудовской Аравии ответили на критику в адрес Эр-Рияда из-за дела Хашукджи.