Эр-Рияд выступил против международного расследования дела Хашукджи

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд выступает против международного расследования дела об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Саудовской Аравии есть свои органы расследования.

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Он также добавил, что правоохранительные органы Эр-Рияда отличаются профессионализмом и независимостью.

Ранее в МИД Саудовской Аравии ответили на критику в адрес Эр-Рияда из-за дела Хашукджи.