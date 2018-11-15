Стала известна дата визита Лаврова в Португалию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров 24 ноября посетит с визитом Португалию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Лавров намерен провести встречу с главой МИД Португалии и президентом страны.
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Она также добавила, что между Москвой и Лиссабоном поддерживается регулярный политический диалог.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил нового посла в Португалии.