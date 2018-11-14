Путина заставили пройти через рамку металлоискателя в Сингапуре

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Российского президента Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где он принял участие в саммите Россия — АСЕАН. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Путин хотел пройти «как обычно», однако его «перенаправили» через металлоискатель.

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«В таких случаях [рамка металлоискателя] стоит для кого угодно, но только не для него. И тем не менее Владимира Путина аккуратно перенаправили именно сквозь рамку», — отмечает корреспондент газеты Андрей Колесников.

Подчеркивается, что такая ситуация считается «исключительной», так как обычно на официальных мероприятиях главам государств и министрам открывают отдельный вход без обыска. Колесников добавил, что когда президент прошел через рамку, металлоискатель «зазвенел».

Ранее сообщалось, что Путин встретился с премьером Сингапура.