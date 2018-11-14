CNN: республиканцы в сенате США станут противовесом для демократов в палате представителей

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Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что изучит действия ФБР в отношении их собственного расследования «вмешательства России» в выборы 2016 года и утечек электронных писем Хиллари Клинтон, если он возглавит судебный комитет сената США, передает CNN.

По его словам, надзорная функция станет центральной, если он займет место председателя судебного комитета. Телеканал отмечает, что ранее Грэм долгое время критиковал работу ФБР. Теперь если сенатор-республиканец от Айовы Чак Грассли откажется от управления судебным комитетом, для того чтобы возглавить финансовый комитет, должность достанется Линдси Грэму.

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Заявление американского сенатора говорит о том, что Республиканская партия, которая по итогам промежуточных выборов в конгресс США сохранила контроль над сенатом, будет своего рода противовесом демократам, которые планируют положить конец расследованию республиканцев из палаты представителей в отношении ФБР и начать волну новых расследований в отношении президента США Дональда Трампа в следующем году, отмечается в материале. С января контроль над палатой представителей впервые за долгое время переходит в руки демократов в результате ноябрьских выборов.

Грэм также заявил, что намерен поддержать законопроект, предоставляющий защиту для специальных прокуроров от политического давления, таких как Роберт Мюллер, который ведет «российское дело». Тем не менее, американский сенатор подчеркнул, что не видит какой-либо угрозы для Мюллера в настоящее время.