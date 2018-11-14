Париж ответил на критику Макрона со стороны Трампа

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Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво ответил на критические твиты президента США Дональда Трампа в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что поведение Трампа выходит за рамки приличия, так как его высказывания были опубликованы в день, когда во Франции была годовщина терактов.

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«Я скажу два слова об этих твитах. Вчера было 13 ноября, мы вспоминали об убийстве 130 наших сограждан, которое произошло три года назад в Париже. Поэтому я отвечу на английском: сommon decency (элементарные правила приличия)», — сказал Гриво.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что Трамп раскритиковал Макрона из-за предложения по армии.