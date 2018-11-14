Politico: Трамп хочет контролировать «российское дело» с помощью лояльного генпрокурора

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Выбрав Мэттью Уитакера на должность исполняющего обязанности генерального прокурора США вместо Джеффа Сешнса, президент США Дональд Трамп тем самым поставил своего лояльного союзника для того, чтобы контролировать «российское дело», пишет Politico.

Издание напоминает, что ранее Уитакер критиковал дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, которое ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер. Отмечается, что эта перестановка уже обернулась негативными последствиями.

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Назначение Уитакера вызвало двухпартийную критику и поставило вопрос о его квалификации. Это также спровоцировало дискуссию о том, может ли Уитакер каким-либо образом ограничить расследование «российского вмешательства» Мюллера или «похоронить» заключительные выводы спецпрокурора.

Например, штат Мэриленд 13 ноября первым бросил вызов и пытается юридически оспорить назначение Уитакера. Между тем, демократы уже планируют вызвать Уитакера в качестве одного из первых свидетелей, когда конгресс заработает в новом составе с января следующего года, пишет Politico.

Возмущение по поводу назначения Трампа поставило Уитакера в трудное положение, отмечает издание. Продвижение Уитакера было тернистым, говорится в материале. На прошлой неделе Трамп сказал журналистам за стенами Белого дома, что он даже не знал нового и. о. генерального прокурора, хотя в октябре в интервью на «Fox & Friends» президент США назвал его «отличным парнем», добавив, что он «знает Мэтта Уитакера».

Новый председатель судебного комитета палаты представителей Джерри Надлер заявил CNN, что квалификация Уитакера не соответствует занимаемой должности. Надлер убежден в том, что Трамп намерен с помощью нового генпрокурора «развалить» расследование Мюллера. Лидер меньшинства демократов в сенате Чак Шумер заявил, что назначение Уитакера вызывает «серьезные вопросы», в том числе вопрос о том, является ли оно конституционным, пишет Politico.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.