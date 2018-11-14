Порошенко заявил о готовности встретиться с епископами УПЦ

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Президент Украины Петр Поршенко выразил готовность провести встречу с епископами Украинской православной церкви, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Он уточнил, что Порошенко поставил условие, чтобы место встречи было выбрано им.

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Цеголко добавил, что Порошенко хочет, чтобы епископы «из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом».

Ранее Петр Порошенко провел встречу с некоторыми иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата.