Порошенко заявил о готовности встретиться с епископами УПЦ
Президент Украины Петр Поршенко выразил готовность провести встречу с епископами Украинской православной церкви, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Он уточнил, что Порошенко поставил условие, чтобы место встречи было выбрано им.
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Цеголко добавил, что Порошенко хочет, чтобы епископы «из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом».
Ранее Петр Порошенко провел встречу с некоторыми иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата.