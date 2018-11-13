Bloomberg: промежуточные выборы в США изменили политический ландшафт 2020 года

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Промежуточные выборы в конгресс США изменили ландшафт будущей президентской кампании 2020 года, пишет Bloomberg.

Возможно, самый существенный сдвиг в 2018 году произошел в престижных пригородных районах с высоко образованным населением, которое голосовало за республиканцев в течение нескольких поколений, но в этом году на ноябрьских выборах многие из них отдали голоса демократам.

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Работа президента США Дональда Трампа, срок которого характеризуется особой поляризацией общества, усилила разногласия среди избирателей, которые формировались в течение нескольких предыдущих избирательных процессов.

6 ноября на территории США прошли промежуточные выборы. По итогам голосования демократы взяли под контроль палату представителей и по крайней мере одержали семь побед на губернаторских выборах, республиканцы в свою очередь не только сохранили большинство мест в сенате, но и увеличили их количество. Тем не менее, результаты промежуточных выборов все же не дают представления о судьбе Трампе, который будет баллотироваться на второй срок в 2020 году, отмечается в материале. Например, президенты США Барак Обама и Билл Клинтон руководили на фоне проигрыша своих партий во время промежуточных выборов в конгресс, однако переизбирались на свои посты спустя два года, добавляет агентство.