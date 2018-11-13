Навального не выпустили из России из-за неоплаченного штрафа

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Запрет Алексею Навальному на выезд за границу может быть связан с долгом в 2,1 млн руб., который взыскивают кировские приставы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных исполнительных производств ФССП.

Исполнительное производство возбуждено 9 ноября 2018 года.

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По закону, приставы могут запретить выезжать за границу гражданам, долг которых превышает 30 тысяч руб.

Ранее Навальный сообщил о запрете выезда за рубеж.

Никулинский районный суд Москвы частично удовлетворил имущественный иск госпредприятия «Кировлес» к Навальному и другим осужденным по этому делу.

Соответчиками по гражданскому иску о возмещении материального ущерба проходили также предприниматель Петр Офицеров и бывший глава «Кировлеса» Вячеслав Опалев. Суд постановил взыскать с них солидарно 2 млн 164 тыс. руб.

Навальный имеет две условные судимости по пять лет: по делам «Кировлеса» и »Ив Роше».

«Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт», — написал во вторник утром Навальный в твиттере.

Согласно данным управления ФССП по Москве, в отношении Навального открыты три исполнительных производства, сумма задолженностей по ним не уточняется.