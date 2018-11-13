Администрация Симферополя в полном составе ушла в отставку

Председатель городского совета Симферополя Виктор Агеев сообщил о том, что администрация города ушла в отставку в полном составе, передает РИА «Новости».

«Администрация города Симферополя в полном составе ушла в отставку. Сегодня нам необходимо оперативно сформировать новый состав администрации города Симферополя. Заявление об увольнении написали все заместители», — сказал Агеев.

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Он сообщил, что на должность нового первого заместителя планируется назначить бывшего вице-спикера крымского парламента Наталью Маленко, которая временно будет исполнять полномочия главы администрации.

Отмечается, что до этого глава городской администрации Игорь Лукашев ушел в отставку из-за неудовлетворительного состояния дел с ремонтом дорог, уборкой города, а также организацией работы сети общественного транспорта.

Лукашев занял пост главы городской администрации в сентябре 2017 года.