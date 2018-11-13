Навальный сообщил о запрете на выезд из России

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Алексей Навальный рассказал о том, что у него забрали паспорт для «проведения специальных проверочных мероприятий» на пограничном контроле, когда он направлялся во Франкфурт на оглашение решения Европейского суда по правам человека, передает RNS.

По словам Навального, после этого пограничники сообщили ему о том, что ему был закрыт выезд из России.

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«Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему – нет», — отметил Навальный.

Позднее Навальный уточнил, что постановление о запрете на выезд из страны вынесла Федеральная служба судебных приставов. Он подчеркнул, что не имеет неоплаченных штрафов.

Ранее сообщалось, что Навальному предъявят обвинение по делу о клевете 2016 года.