WSJ: сенаторы призвали Трампа перестать критиковать главу ФРС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12044587/RTS1Z0V0-pic905-895x505-31184.jpg">

Американские сенаторы Джефф Флейк и Крис Кунс направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором призвали его прекратить публично критиковать главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, сентаторы считают, что действия Трампа опасны для ФРС и экономики США.

Реклама

Как отмечается, Флейк и Кунс подчеркнули, что доверяют Пауэллу.

При этом сенаторы предупредили Трампа о том, что его критика в адрес Пауэлла подрывает репутацию ФРС.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп усомнился в своем выборе председателя ФРС.