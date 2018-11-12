В МИД России рассказали о встрече Медведева и президента Египта
Премьер-министр России Дмитрий Медведев может провести встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в итальянском Палермо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова.
Он рассказал, что такая встреча может произойти в рамках международной конференции по Ливии, которая пройдет 12—13 ноября в Палермо.
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«С ним [ас-Сиси], может, Дмитрий Анатольевич встретится. Сейчас вроде бы подтверждается его участие во встрече», — сказал Богданов.
Он также выразил уверенность, что «контакт» состоится.
Ранее сообщалось, что вернувшийся из Пекина Медведев заговорил с министрами по-китайски.