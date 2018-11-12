В МИД Германии заявили о важности диалога с Россией

МИД Германии по итогам 13-го пленарного заседания российско-германской рабочей группы заявил о важности и необходимости диалога с Россией, передает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ подчеркнули, что встреча в таком формате прошла впервые за последние 6 лет.

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«Диалог с Россией остается важным и необходимым», — отметили в МИД Германии.

Сообщается, что следующее заседание в таком формате планируется провести в 2019 году в Москве.

Ранее на Украине Меркель и Путина обвинили в срыве вступления страны в НАТО.