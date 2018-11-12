Кличко обратился к Порошенко из-за срыва отопительного сезона на Украине

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Глава Киева Виталий Кличко заявил, что президенту Украины Петру Порошенко и правительству следует «безотлагательно вмешаться» в ситуацию с поставкой газа в регионы. Об этом сообщается на сайте киевской городской администрации.

Мэр Киева отметил, что «Нафтогаз» «не дает» газ украинским городам и напомнил, что украинская столица уже сталкивалась с «отсутствием газа». Кличко подчеркнул, что из-за проблем с газом на Украине «мерзнут тысячи людей».

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«И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию», — приводятся на сайте слова Кличко.

Ранее сообщалось, что в Кривом роге произошел «газовый бунт» с захватом заложников.