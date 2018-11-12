Песков ответил, пересекались ли Путин и Порошенко в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не пересекался с украинским президентом Петром Порошенко в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин и Порошенко, а также ряд мировых лидеров присутствовали в воскресенье, 11 ноября, в Париже, на мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны.

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«Насколько мне известно, не было, они не пересеклись», — заявил Песков, отвечая на вопрос, были ли у президентов России и Украины контакты «на ногах».

Ранее Порошенко заявил, что провел в Париже краткий разговор с президентом США Дональдом Трампом.