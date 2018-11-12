В ДНР обработали 100% бюллетеней на выборах
И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин побеждает на местных выборах после подсчета 100% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пушилин получил 60,85% голосов избирателей.
«Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич — 7,75%, Медведев Владимир Анатольевич — 6,5%, Пушилин Денис Владимирович — 60,85%, Храменков Роман Александрович — 14,2%, Шишкина Елена Николаевна — 9,3%», — заявила руководитель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.
Кроме того, общественное движение «Донецкая республика», возглавляемое Пушилиным, получило 72,5% голосов на выборах в парламент ДНР.
Ранее стали известны результаты выборов главы самопровозглашенной ЛНР. На выборах победил и.о. главы республики Леонид Пасечник, обошедший трех других кандидатов. Он набрал 68,3% процента голосов.