В ДНР обработали 100% бюллетеней на выборах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/483/11953483/RIAN_2840490.HR-pic905-895x505-64715.jpg">

И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин побеждает на местных выборах после подсчета 100% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пушилин получил 60,85% голосов избирателей.

«Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич — 7,75%, Медведев Владимир Анатольевич — 6,5%, Пушилин Денис Владимирович — 60,85%, Храменков Роман Александрович — 14,2%, Шишкина Елена Николаевна — 9,3%», — заявила руководитель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Реклама

Кроме того, общественное движение «Донецкая республика», возглавляемое Пушилиным, получило 72,5% голосов на выборах в парламент ДНР.

Ранее стали известны результаты выборов главы самопровозглашенной ЛНР. На выборах победил и.о. главы республики Леонид Пасечник, обошедший трех других кандидатов. Он набрал 68,3% процента голосов.