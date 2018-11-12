WSJ: Хиллари Клинтон «отомстит» Трампу в 2020 году

Газета The Wall Street Journal пишет, что на пост президента США в 2020 году Хиллари Клинтон будет баллотироваться в своей новой версии 4.0, которая формировалась в течение 30 лет.

В колонке для WSJ Марк Пенн и Эндрю Штейн пишут, что бывший госсекретарь США и кандидат на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон начала независимую политическую карьеру в 1999 году. В то время она избиралась сенатором в Нью-Йорке, выступала за смертную казнь, постепенную реформу здравоохранения и сбалансированный бюджет. Тогда Хиллари 2.0 была умеренной в своих взглядах, отмечается в материале. Клинтон подчеркивала свою религиозную принадлежность, выразила решительную поддержку Израилю, будучи сенатором проголосовала за войну в Ираке и заняла жесткую позицию в отношении Ирана, пишет газета.

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Версия 2.0 стала самой успешной версией Хиллари Клинтон, отмечает WSJ. Но все же Хиллари 2.0 не смогла победить Барака Обаму, и проиграла ему в борьбе за номинацию кандидата в президенты от Демократической партии США во время выборов в 2008 году.

Позже на посту госсекретаря США появилась более либеральная версия Хиллари 3.0. Она полагала, что никогда не сможет выиграть праймериз как умеренный политик, поэтому вошла в предвыборную гонку на президентских выборах 2016 года как прогрессивный лидер, отмечается в материале. Однако ее политическая трансформация, особенно по социальным и культурным вопросам, стоила ей поражения в схватке с Дональдом Трампом.

Клинтон c рейтингом одобрения среди демократов в 75%, нереализованной миссией стать первой женщиной-президентом США и личной обидой на Трампа, может «отомстить» в 2020 году, пишет WSJ. Хиллари 4.0 на следующих выборах президента предстанет сильным демократом левого толка с мужеством, опытом и стальной решимостью победить Трампа, заключает издание.