МИД анонсировал приезд в Москву спецпредставителя США по Афганистану

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад планирует посетить Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, визит американского спецпредставителя может состояться в начале декабря 2018 года.

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«Мы с Халилзадом давно знакомы, встретимся еще раз, он к нам собирается», — рассказал Кабулов.

Он отметил, что для назначения визита необходимо согласовать графики.

Ранее глава делегации радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) оценил итоги конференции по Афганистану в Москве.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.