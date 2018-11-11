Эксперт заявил о скандальном характере выборов в Хакасии

Выборы в Хакасии войдут в историю как одни и самых недобросовестных и нечистых кампаний, заявил политолог Андрей Колядин.

«На этих выборах вообще происходит много странного – там и угрозы наблюдателям, и «карусели», которые зафискированы на видео все это уже выложено в Сеть, и нарушения дня тишины, и истерики по поводу экзит-поллов», — заявил он в воскресенье в интервью «Газете.Ru».

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Ранее сообщалось, что во втором туре избиратели более активно идут на избирательные участки, чем даже в первом. В субботу же избирком Хакасии заявил о нарушении коммунистами режима дня тишины.

«А коммунисты утверждают, что участники экзит-поллов ведут предвыборную агитацию против Коновалова. Много всяких непонятных историй, которые делают эти выборы если не самыми скандальными, то достаточно скандальными, чтобы к ним присмотреться», — отметил политолог.

«Нарушениями должны заниматься правоохранительные органы, а также местные избиркомы и центральный ЦИК. Уверен, выводы со стороны госорганов по этим нарушениям будут сделаны с максимально возможной оперативностью», — пояснил Колядин.