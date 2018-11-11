Трамп не стал пожимать руку Порошенко

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Президент США Дональд Трамп не стал здороваться с президентом Украины Петром Порошенко, когда прибыл к Триумфальной арке в Париже, где прошла торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Трамп приехал на церемонию в сопровождении супруги Меланьи и поприветствовал рукопожатием стоящих в первом ряду президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель.

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А вот Порошенко, которому досталось место рядом, но во втором ряду, был Трампом проигнорирован.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки, после чего Путин показал поднятый вверх большой палец.

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