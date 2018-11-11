В Крыму отреагировали на сравнение полуострова с жемчужиной

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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара дал комментарий после того, как бывший депутат украинской Рады сравнил полуостров с жемчужиной. Об этом сообщает RT.

По его мнению, Украина никогда не относилась к Крымскому полуострову, как к жемчужине: она «паразитировала на советском наследии».

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«Скорее, [Украина относилась к полуострову] как к драгоценному металлу, который постоянно пытались распилить украинские политики и олигархи. При этом они ничего не вкладывали в наш полуостров, ничего не развивали», — сказал Ганжара.

Он подчеркнул, что, как к жемчужине, к полуострову относится российская сторона.

«Само нахождение Крыма в составе Украины было исторической ошибкой. События 2014 года позволили эту ошибку исправить», — заключил Ганжара.

Ранее Герман сравнила Крым с «жемчужиной в короне» Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.